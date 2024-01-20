Подмосковье 20 января 2024, 20:01 Мастер-классы провели на стенде Подмосковья в День строительства и ЖКХ региона на выставке «Россия» Дмитрий Белицкий

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День строительной отрасли и ЖКХ прошел на выставке «Россия» на ВДНХ. Стенд Московской области подготовил масштабную программу, в ходе которой гостей форума ждали мастер-классы, презентации, викторины и другие тематические активности.

Техникум имени С. П. Королева, который является одним из лучших в сфере профессионального строительного образования, представил мастер-класс «Построй свой город будущего». Все желающие смогли ознакомиться с основами градостроительства.

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«На нашем мастер-классе дети, например, 3-5 лет строили из конструктора дома, мы вместе их изучали, рассказывали, какие бывают постройки — многоэтажные, одноэтажные и так далее», — рассказала преподаватель учебного заведения Анастасия Филькова.

Для более взрослых гостей стенда провели занятия, во время которых они смогли нарисовать план и по настоящим правилам построить город.

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Еще одна интересная активность — специальная «строительная» викторина, победители которой получили призы от группы компаний «МСУ-1». Также профильную викторину представил концерн «КРОСТ».

Компания «Полигон ПГС» порадовала мастер-классом «Зеленая кухня, или Конкурс юных экологических поваров». Во время его проведения все желающие смогли принять участие в приготовлении рекультивационных смесей из переработанных отходов, а также узнали много нового об экологических проблемах.

Дмитрий Белицкий Дмитрий Белицкий Дмитрий Белицкий Дмитрий Белицкий

Кроме того, одними из гостей выставки стали представители Госстройнадзора. Начальник пятого отдела Главного управления государственного строительного надзора Московской области Евгений Кузьмичев рассказал, что специалисты надзорного органа контролируют ход строительства различных объектов на территории региона. Еще одно важное направление — цифровизация.

«Например, есть сервис „Подмосковные стройки“. В этом приложении можно узнать информацию о любом строящемся объекте на территории области. Одним из преимуществ является применение AR-технологии», — объяснил Евгений Кузьмичев.

Напомним, жители Подмосковья могут поддержать стенд родного региона. Для этого необходимо проголосовать на портале.

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