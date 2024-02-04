04 февраля 2024, 16:24
Мастер-классы провели на стенде Подмосковья на выставке «Россия» в рамках Дня инфраструктуры и среды для жизни
День инфраструктуры и среды для жизни прошел на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. По этому случаю стенд Подмосковья подготовил для гостей различные тематические мастер-классы и викторины.
Открыл работу форума председатель правительственной комиссии по региональному развитию России Марат Хуснуллин. Участие в деловой программе принял министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.
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После вступительной части прошли экспертные панели, в рамках которых обсудили развитие малых городов, а также реализацию проектов по созданию комфортной городской среды.
Министр стройкомплекса Подмосковья Владимир Локтев подчеркнул, что программу по строительству новых социальных объектов полностью выполнили в 2023 году. В этом году завершат работы по строительству детской больницы в Красногорске. Свои двери перед посетителями она распахнет уже летом.
«В марте месяце приступаем к строительству нового знакового проекта — центральной районной больницы в Балашихе мощностью больше 1,1 тысячи коек. Оба эти проекта реализуются при поддержке президента и с участием средств бюджета», — добавил Владимир Локтев.
Стенд Подмосковья по случаю Дня инфраструктуры провел мастер-классы «Построй город будущего» и «Нарисуй свою мечту», организованные представителями техникума имени С. П. Королева. Посетители выставки смогли принять участие в тематических викторинах от АО «МСУ-1» и концерна «Крост».
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона. Он подчеркнул, что выставка наглядно демонстрирует единство России.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
Выставка-форум «Россия»
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