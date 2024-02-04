Подмосковье 04 февраля 2024, 16:24 Мастер-классы провели на стенде Подмосковья на выставке «Россия» в рамках Дня инфраструктуры и среды для жизни Дмитрий Белицкий

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День инфраструктуры и среды для жизни прошел на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. По этому случаю стенд Подмосковья подготовил для гостей различные тематические мастер-классы и викторины.

Открыл работу форума председатель правительственной комиссии по региональному развитию России Марат Хуснуллин. Участие в деловой программе принял министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

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После вступительной части прошли экспертные панели, в рамках которых обсудили развитие малых городов, а также реализацию проектов по созданию комфортной городской среды.

Министр стройкомплекса Подмосковья Владимир Локтев подчеркнул, что программу по строительству новых социальных объектов полностью выполнили в 2023 году. В этом году завершат работы по строительству детской больницы в Красногорске. Свои двери перед посетителями она распахнет уже летом.

«В марте месяце приступаем к строительству нового знакового проекта — центральной районной больницы в Балашихе мощностью больше 1,1 тысячи коек. Оба эти проекта реализуются при поддержке президента и с участием средств бюджета», — добавил Владимир Локтев.

Дмитрий Белицкий

Стенд Подмосковья по случаю Дня инфраструктуры провел мастер-классы «Построй город будущего» и «Нарисуй свою мечту», организованные представителями техникума имени С. П. Королева. Посетители выставки смогли принять участие в тематических викторинах от АО «МСУ-1» и концерна «Крост».

Дмитрий Белицкий Дмитрий Белицкий Дмитрий Белицкий Дмитрий Белицкий Дмитрий Белицкий Дмитрий Белицкий Дмитрий Белицкий

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на стенде Подмосковья представлен весь колорит региона. Он подчеркнул, что выставка наглядно демонстрирует единство России.

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