Мастер-классы по выпечке и лекции пройдут на фестивале «Спас на Угреше» в Дзержинском

Фестиваль «Спас на Угреше» пройдет в Николо-Угрешском монастыре в Дзержинском 28–30 августа. Его посветят нескольким православным праздникам. Об этом сообщили в Минкультуры региона.

Мероприятие будет связано с днем основания монастыря, праздником Успения Пресвятой Богородицы, Хлебным Спасом и Днем памяти преподобного Пимена Угрешского.

Источник фото: телеканал «360»

Гости фестиваля смогут научиться печь хлеб, посетят культурологические лекции и духовные беседы, станут зрителями иммерсивного концерта, смогут поучаствовать в бесплатных экскурсиях по монастырю, а для детей проведут старинные подвижные игры — стрельбу из лука и бои на мечах.

Мастер-класс по печению хлеба проведут члены Ассоциации кондитеров и пекарей. Они расскажут все подробности хлебопекарной промышленности и представят коллекцию заквасочных культур. Не обойдется и без музыкальной программы — на поляне выступят фолк-коллективы, а зрители смогут стать частью застольного пения с танцами.

Гости также смогут купить свежие фермерские товары и изделия ручной работы на ярмарке. Это крафтовые сыры и колбасы, соленья, мед, чай и многое другое.

Кроме того, в рамках фестиваля в паломническом центре пройдет выставка народных кукол и картин художницы Светланы Липовки с NFT-аукционом.

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