Подмосковье 18 декабря 2022, 20:42 Мастер-классы по снятию стресса во время подготовки к ЕГЭ провели в Подмосковье

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В МГОПУ прошел день открытых дверей для абитуриентов 2023 года. В рамках мероприятия будущим студентам рассказали, как справиться со стрессом во время подготовки к ЕГЭ.

На встрече абитуриенты познакомились с преподавателями и узнали об условиях поступления в следующем году. Школьникам и родителям показали факультеты и ответили на вопросы об обучении в вузе. В этом году факультет изобразительного искусства и народных ремесел стал одним из самых востребованных в МГОПУ.

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«Вчера у меня проходила здесь профориентация от школы. Мне понравилась домашняя атмосфера. Нам проводили экскурсию, заводили на занятия и рассказывали, в принципе, об университете и факультетах», — отметила абитуриентка Ангелина Вертушенкова.

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Также гости вуза смогли поговорить с представителями приемной комиссии и успешными выпускниками, которые поделились своим опытом поступления и реализации в профессии.

На дне открытых дверей состоялся розыгрыш 5 сертификатов на краткосрочные курсы по подготовке к ЕГЭ, которые продлятся 3 месяца и начнутся уже в феврале. Отмечается, что в 2022 году университет перешел на федеральный уровень — в ведение Минпросвещения России.

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