Подмосковье 17 января 2023, 18:56 Мастер-классы по росписи деревянных игрушек прошли для детей-инвалидов в Пушкинском округе

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Благотворительный фонд «Добротар» организовал в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Пушкинский» творческий мастер-класс для детей-инвалидов. Ребята приняли участие в росписи деревянных домиков красками.

«Именно такие мероприятия дают возможность детям с особенностями развития почувствовать себя нужными и интересными личностями. Отмечу, что мастер-классы с участием благотворительных фондов и общественных организаций проходят у нас часто, мы очень тесно работаем со всеми, кто занимается этой важной и нужной работой», — сказал директор КЦОСиР «Пушкинский» Артем Савин.

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К ребятам на мероприятии присоединились Дед Мороз и Снегурочка. Вместе с детьми они провели игры и викторины. После этого ребята отправились на мастер-класс по разукрашиванию заготовок из дерева. Организаторы отметили, что данное занятие способствует развитию творческого потенциала и социализации ребят в возрасте от 3 до 18 лет.

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