Подмосковье 06 июня 2023, 10:09 Мастер-классы по разным специальностям прошли в Воскресенске благодаря проекту «Город профессий»

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Проект «Город профессий» с мастер-классами и презентациями провели в Воскресенске. Гости смогли попробовать себя в мыловарении, строительстве или кондитерском искусстве и даже получить первую «трудовую книжку».

Развивать интерес детей к ремеслу и на практике знакомить их с разными работами — одна из главных задач программы «Город профессий». В этом году в парке усадьбы Кривякино работали 11 локаций, где каждый желающих мог пройти мастер-класс и получить свою первую «трудовую книжку».

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«Были представлены такие профессии как мыловар, художник, ведущий, оператор. С нами работают наши коллеги с „Искра — ВЭКТ“, а также компания „Мои потолки“, которая представила интереснейшие мастер-классы. Еще, Альфа-банк», — рассказала ведущий методист культурного центра «Усадьба Кривякино» Марина Багайцева.

Гости праздника смогли приготовить пирожное, проверить натяжные потолки на прочность или облачиться в спецодежду пожарного. В «Городе профессий» интересно было не только детям, но и взрослым.

Губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий в Подмосковье. По его словам, жители региона всегда были неравнодушны к спорту, особенно на свежем воздухе. Решению вопроса необходимо уделить особое внимание.