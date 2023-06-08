Подмосковье 08 июня 2023, 11:00 Мастер-классы по разным специальностям прошли в Мытищах по проекту «Город профессий»

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Фестиваль «Город профессий» провели в парке Мытищ. Детям рассказали о работе пожарных и спасателей, банкиров и парикмахеров, разрешили примерить спецодежду и самостоятельно сделать сладкую вату.

«Город профессий» помогает детям и взрослым узнать больше о разной работе. Чем пользуются спасатели, в чем их миссия, как оборудована пожарная машина? Ответы на эти вопросы ребята нашли на площадке мероприятия.

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«Мы хотим, чтобы молодое поколение обратило внимание на профессии героические. Ведь сами знаете, пожарными не рождаются, пожарными становятся», — говорит замначальника поисково-спасательной части Николай Миронов.

Рядом с пожарными — банковские сотрудники. Они рассказали о ключевых моментах своей работы и поиграли с посетителями в настольные игры.

Под присмотром кондитера каждый ребенок мог сделать себе сладкую вату. Ювелиры провели мастер-классы по созданию браслетов своими руками.

«Город профессий» собрал в парке десятки людей. Каждый из них узнал что-то новое о работе сотрудника МЧС, артиста, декоратора и парикмахера.

Ежегодно в Подмосковье открывают 30 новых детских садов и 35 школ. При этом темпы и объемы строительства растут. Об этом в обращении к жителям заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.