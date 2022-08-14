Мастер-классы по работе с инвесторами прошли в Подмосковье

Московская область провела мастер-классы по внедрению регионального инвестстандарта. Форум проходил 13 и 14 августа в городском округе Истра.

В рамках Форума по внедрению нового регионального инвестиционного стандарта в Подмосковье прошли мастер-классы по работе с инвесторами.

Участие в мероприятиях принимали представители федеральных и региональных органов власти, госструктур и институтов развития. На форуме также состоялось пленарное заседание при участии первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, губернатора Московской области Андрея Воробьева, заместителя министра экономического развития РФ Мурата Кеферова и других представителей органов государственной власти.

На площадке форума прошли мастер-классы по темам: создание и работа инвестиционного агентства, функционирование инвестиционного комитета и практики по решению споров, создание инвесткарты, разработка инвестиционных правил, а также практики оптимизации взаимодействия региональных властей и инвесторов.

В рамках мастер-классов обсудили кейсы, которые касаются всех пяти обязательных элементов регионального инвестстандарта. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Нашей задачей было показать — как работает стандарт на практике. Например, на мастер-классе по работе инвесткомитета мы рассмотрели практику досудебного урегулирования споров. В рамках еще одного мастер-класса мы рассказали о работе над инвестиционной картой Подмосковья, которая признана одной из лучших среди аналогичных проектов. Инвесткарта Московской области содержит несколько слоев информации, сегодня на ней отражено более 10 тысяч объектов с подробным описанием. Это масштабный проект, опыт реализации которого, безусловно, будет интересен коллегам из других регионов», — рассказала Екатерина Зиновьева.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об упрощении проверок бизнеса в Подмосковье. Это поможет снизить нагрузку на предпринимателей.