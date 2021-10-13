Мастер-классы по поварскому и парикмахерскому искусству провели в Солнечногорском округе
Студентов в Солнечногорском округе обучили поварскому и парикмахерскому искусству в рамках конкурса «Мастер года»
В Солнечногорском округе в рамках конкурса «Мастер года» студентов обучили поварскому и парикмахерскому искусству. Педагоги приехали в Подмосковье из других регионов. В мастер-классах принял участие и корреспондент «360».
Преподаватель Екатеринбургского экономико-технологического колледжа рассказал студентам о важности современных информтехнологий даже в профессии пекаря.
В соседней мастерской ростовский повар объясняла важность оформления закусок и создания вкусовых оттенков при помощи дыма и алкоголя. Также на базе колледжа соревновались и стилисты по волосам.
Впереди у конкурсантов еще 2 дня финала, где лучшие педагоги по итогам открытых уроков будут презентовать свою специальность на детско-родительскую аудитории. Остальных ждет большая культурная и деловая программы, а в пятницу в Подмосковье подведут итоги недельных соревнований.
Смотрите подробности — в сюжете «360».