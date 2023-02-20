Подмосковье 20 февраля 2023, 15:00 Мастер-классы по народным промыслам пройдут в парках Подмосковья в выходные

Читать 360tv в

Мастер-классы по народным промыслам пройдут в парках Подмосковья 25 и 26 февраля. Участников обучат хохломской росписи и изготовлению богородских игрушек.

Мероприятия пройдут в Наташинском парке в Люберцах и Парке культуры и отдыха имени Лазутиной в Одинцове. Хохломской росписи деревянных ложек и матрешек гостей обучит главный художник АО «Хохломская роспись» Елена Галкина, а ведущий мастер «Богородской игрушки» Надежда Маргасова покажет, как создать сувенир своими руками.

Реклама

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Реклама