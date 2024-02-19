Подмосковье 19 февраля 2024, 16:45 Мастер-классы по кулинарному и парикмахерскому искусству прошли в колледже «Подмосковье» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В колледже «Подмосковье» городского округа Химки состоялся День открытых дверей, на котором абитуриенты и их родители смогли познакомиться с учебными программами и перспективами трудоустройства после окончания учебы. Мероприятие собрало более 120 потенциальных студентов, заинтересованных в получении профессионального образования.

Участники мероприятия побывали на мастер-классах по парикмахерскому искусству, сестринскому делу, кулинарии, а также ознакомились с особенностями сварочного дела и ремонта автомобилей.

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«Мы рады, что многие дети уже сегодня смогли определиться с профессиональным направлением подготовки, на котором будут учиться. Отдельно хочется отметить, что выпускники колледжа „Подмосковье“ очень востребованы на рынке труда», — прокомментировала заместитель директора по учебно-производственной работе в структурном подразделении № 9 колледжа «Подмосковье» Людмила Боблак.

Колледж «Подмосковье» активно развивает систему дуального образования, благодаря которой студенты имеют возможность совмещать учебу с работой уже на этапе обучения. Это не только помогает им приобрести практический опыт, но и обеспечивает высокий процент трудоустройства выпускников.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Абитуриенты и их родители выразили благодарность за организацию мероприятия и возможность более глубоко познакомиться с колледжем и его программами. Многие из них отметили, что теперь они имеют более четкое представление о своем будущем образовательном пути.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что регион лидирует по обновлению и строительству школ.

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