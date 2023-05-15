Подмосковье 15 мая 2023, 23:05 Мастер-классы по адаптивной физкультуре провели для бойцов в госпитале в Балашихе

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В госпитале имени Бурденко в Балашихе паралимпийский комитет России организовал мастер-классы по адаптивной физкультуре для раненых бойцов. Они попробовали себя стрельбе из лука, баскетболе на колясках, волейболе сидя или армрестлинге.

«Наши врачи оказывают помощь не только в стационаре в физиотерапевтическом отделении. Период ранней реабилитации начинается уже у койки больного. Для этого у нас также подготовлены штаты младшего и среднего персонала, которые участвуют в этом процессе», — сообщил начальник филиала № 3 ФГБУ «ГКВК им. Н. Н. Бурденко» Минобороны России Сергей Попов.

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Анатолий с 16 лет занимался пауэрлифтингом. Сейчас ему 34, последние его соревнования были 17 лет назад. После такого перерыва и ранения вернутся к штанге было сложно. Однако мужчина смог сделать пять подходов по 80 килограммов.

«Это мало, но с такой большой паузой, я считаю, что нормально. Это в любом случае нужно, заниматься спортом, добиваться определенных вершин. Всегда можно выполнить КМС, МС, МСМК и идти к своей вершине», — заявил пациент госпиталя.

Тренировки по паралимпийским видам спорта в медучреждении проводят регулярно. Для расширения потенциала госпиталю вручили сертификат на обустройство специальной площадки.

«Есть такая возможность для ребят. Когда в таком психологическом состоянии находятся эти люди, надо дать такую возможность, чтобы были чем-то увлечены, чтобы они работали в команде, чтобы могли чего-то добиться. Это здорово. Таких людей в таких ситуациях нельзя бросать», — сообщил советник общероссийского движения «Здоровое Отечество» и двукратный олимпийский чемпион по бокс Олег Саитов.

Стрельбу из лука включили в первые летние Паралимпийские игры в 1960 году.

«Я с детства увлечен стрельбами с оружия. Дядя меня всему обучил, он сзади стоит. Я с детства люблю стрелять из разных штук: пистолет, оружие. С лука была мечта пострелять. Решил попробовать в первый раз», — пояснил один из пациентов Сайфулла.

Пациенты госпиталя получили ранения в зоне проведения СВО. Мастер-классы для них проводили чемпионы и призеры Паралимпийских игр, а также участники боевых действий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров, жителей, предпринимателей, администрацию Дзержинского округа за поддержку бойцов СВО. Они собрали и отправили свыше 40 тонн гуманитарной помощи в зону боевых действий.

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