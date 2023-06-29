Подмосковье 29 июня 2023, 14:59 Мастер-классы о правилах поведения на дорогах пройдут в парках Подмосковья 1 июля Министерство культуры и туризма МО

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Детский праздник «Путешествие на зеленый свет» пройдет в парках Подмосковья 1 июля. Игры, мастер-классы и лекции проведут более чем в 40 местах.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, в парках пройдут мастер-классы, лекции и игры, в ходе которых дети научатся вести себя на дороге, запомнят знаки дорожного движения и правила ПДД.

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Так, в парке «Набережная имени Менделеева» в Дубне пройдет демонстрация транспортных средств, в Талдоме проведут сюжетно-ролевую игру и анимационную программу, а в Шатуре — конкурс рисунков на асфальте и лекции с сотрудниками ГИБДД.

В парке 30-летия Победы Орехово-Зуева состоится выставка «АвтоМотоЭкзотика», а в Люберцах гости Центрального парка смогут поучаствовать в соревнованиях машин на пульте. Кроме того, в Красногорском детском городке «Сказочный» для гостей обустроят фотозону и проведут мастер-класс по изготовлению световозвращателей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье повысило выплату на школьную форму для многодетных семей с низким доходом. Теперь они будут получать по 10 тысяч рублей на каждого ребенка, проходящего обучение.

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