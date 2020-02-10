Мастер-классы, лыжные забеги и вечеринки на катках. Как прошел День зимних видов спорта в Солнечногорске

День зимних видов спорта в Солнечногорске собрал около 10 тысяч человек. Он состоялся в округе в эти выходные. Для всех гостей праздника организовали мастер-классы на льду, лыжные забеги и вечеринки на катках.

Местом притяжения любителей лыжного спорта стала трасса на набережной Сенежа. Именно здесь состоялся самый массовый забег на дистанцию 12 километров. В нем приняли участие более 100 человек. Попробовать свои силы в зимнем виде спорта могли как профессионалы, так и лыжники-новички.

«Профессиональные лыжни у нас организованы в самом Солнечногорске, в поселении Лунево и в Андреевке, на стадионе. Все это мы делаем в рамках программы „Зима в Подмосковье“ и в рамках праздника, посвященного зимним видам спорта», — отметила заместитель главы администрации округа по вопросам социальной сферы, территориальной политики и туризма Татьяна Лещева.

Кататься продолжили и после праздника. Сегодня трассу в Лунево прошли школьники. Особенностью этого маршрута являются неровности рельефа, так что тренировки на такой лыжне помогают подготовиться к соревнованиям.

А совсем скоро заниматься физкультурой ребята смогут еще и на льду — каток обещают открыть уже к концу недели.