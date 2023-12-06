Подмосковье 06 декабря 2023, 15:35 Мастер-классы и викторины провели в День добровольца на подмосковном стенде выставки «Россия» Unsplash

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День добровольца отметили в России 5 декабря. В честь этого события на волонтеры из Раменского, Дзержинского, Пушкинского и Можайского округов на стенде Подмосковья на выставке-форуме «Россия» провели мастер-классы, викторины, интерактивные игры и другие развлекательные мероприятия.

«Волонтеры Подмосковья — в первых рядах на всех самых важных мероприятиях, в самых важных событиях, они всегда рядом — помогут, поддержат, проявят инициативу. Даже в свой праздник лидеры нашего движения работают на стенде выставки», – сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

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Так, на выставке волонтеры из Пушкино провели мастер-класс по созданию оберега. По словам активистов, во время изготовления такого талисмана нужно думать о чем-то добром, о своих мечтах.

Также для гостей подготовили игру «Я — волонтер Подмосковья». Участники получили личные книжки волонтера и выполнили несколько заданий. Например, прошли испытания на симуляторе города.

Напомним, что на сайте выставки-форума «Россия» проходит голосование за лучший стенд. Отдать свой голос можно на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что на выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

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