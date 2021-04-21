Мастер-классы и квесты для абитуриентов проведут в МГОУ 24 апреля

В Московском государственном областном университете проведут «Марафон факультетов». Мероприятия для абитуриентов и их родителей проведут 24 апреля. Посетители смогут познакомиться с разными направлениями.

24 апреля для абитуриентов будут открыты все факультеты вуза. Гости смогут посетить мастер-классы разных направлений. На факультете технологии и предпринимательства посетителям расскажут про 3D-моделирование и печать.

Первый в регионе медицинский факультет расскажет о наложении хирургического шва и проведет мастер-класс по управлению лапароскопом. А биолого-химический факультет покажет химический анализ продуктов питания и природных вод с применением современного оборудования.

Для гостей подготовили разнообразные активности: научные эксперименты, квесты и практические мастер-классы. Все площадки мероприятия будут интерактивными, чтобы молодые люди смогли почувствовать себя студентом факультета, на который хотят поступить. Абитуриенты смогут пообщаться с преподавателями.

В этом году Московскому государственному областному университету исполняется 90 лет. У вуза многолетний опыт и международный знак качества в подготовке педагогов. Высшее учебное заведение активно развивается. Открываются новые кафедры и факультеты.

Программы подготовки специалистов совмещают передовые педагогические и технологические подходы. У МГОУ есть крепкая практическая и лабораторная база.

Среди выпускников Университета много известных людей. Это телеведущая Екатерина Андреева, один из самых популярных писателей современной России Юрий Поляков, легендарный поэт-песенник Юрий Энтин и многие другие.

Начало мероприятия в 11:00. Участникам нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Адреса проведения «Марафона факультетов» вы можете найти на странице мероприятия.