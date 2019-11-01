Бесплатные мастер-классы и концерты провели в Подмосковье на ежегодной акции. Ее посетили более 10 тысяч детей

Акция «Согреем детские сердца добротой и любовью» завершилась в Подмосковье. Более десяти тысяч детей посетили бесплатные концерты, представления и мастер-классы.

Источник фото: телеканал «360»

Акция проходит больше 16 лет. По инициативе митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия она стала ежегодной. Также ее поддерживает Министерство социального развития региона. Цель акции — поддержать детей, оказавшихся в трудном положении. Это дети из детских домов, центров реабилитации и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

На этот раз подопечные посетили цирковое представление.

«Около двух тысяч детей со всей Московской области собрались на завершающее мероприятие уже ставшей традиционной акции „Согреем детские сердца добротой и любовью“. Крайне важно создать для них доброжелательную, приятную и теплую обстановку», — сказала Надежда Боос, замминистра социального развития Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Она добавила, что по всей области около 10 тысяч человек приняли участие в акции. Для детей организовывали праздничные концерты, интересные встречи, представления и мастер-классы. А во многих городах детям из малообеспеченных семей купили зимнюю одежду.