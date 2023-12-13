Подмосковье 13 декабря 2023, 11:47 Мастер-классы и концерты проведут на фестивале «Дмитровский пряник» в Подмосковье Министерство культуры и туризма Московской области

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Фестиваль «Дмитровский пряник» пройдет в Подмосковье с 20 по 24 декабря. В этом году его темой стала «Книга сказок».

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, фестиваль пройдет в музее-заповеднике «Дмитровский кремль». Гости смогут посетить выставку пряников ручной работы, концерт, тематическую экскурсию и мастер-классы.

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Посетители смогут продегустировать пряники, поучаствовать в детских интерактивных программах. Кроме того, на фестивале проведут кондитерский конкурс, победителей которого определит профессиональное жюри и зрители.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы. Для жителей и гостей региона подготовили праздничную программу со спектаклями, выставками и ледовыми представлениями.

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