13 сентября 2023, 17:29
Мастер-классы и концерт к Международному дню глухих провели в Щелкове
Праздник в честь Международного дня глухих прошел во Дворце культуры в Щелкове. Там провели мастер-классы и концерт.
Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, на протяжении всего праздника работал сурдопереводчик, а всем гостям вручили памятные подарки.
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Международный день глухих отмечается в последнее воскресенье сентября. Праздник утвержден для предотвращения дискриминации людей, лишенных слуха.
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