Подмосковье 13 сентября 2023, 17:29 Мастер-классы и концерт к Международному дню глухих провели в Щелкове Министерство социального развития Московской области

Читать 360tv в

Праздник в честь Международного дня глухих прошел во Дворце культуры в Щелкове. Там провели мастер-классы и концерт.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, на протяжении всего праздника работал сурдопереводчик, а всем гостям вручили памятные подарки.

Реклама

Международный день глухих отмечается в последнее воскресенье сентября. Праздник утвержден для предотвращения дискриминации людей, лишенных слуха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».