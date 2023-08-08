Подмосковье 08 августа 2023, 13:29 Мастер-классы и концерт проведут на «Празднике изразца» в Зарайске 12 августа Министерство культуры и туризма МО

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Арт-выходной «Праздник изразца» пройдет в музее-заповеднике «Зарайский Кремль» 12 августа. На нем проведут мастер-классы, выставки, концерт и многое другое.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, праздник объединяет современных художников и неравнодушных к творчеству людей.

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Для гостей проведут мастер-классы по лепке из глины, изготовлению и росписи изразцов, созданию мозаики. Они смогут познакомиться с гончарным делом и керамическим искусством.

Также на празднике проведут выставку современной авторской керамики, стекла и дерева, авторских костюмов. Для посетителей будут работать гастрономическая и детская площадки. В завершении мероприятия состоится концерт под открытым небом.

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