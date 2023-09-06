06 сентября 2023, 21:09
Мастер-классы и концерт прошли в Красноармейске к 76-летию города
Жители Красноармейска отпраздновал 76-летие города. Праздничные гуляния начались с выступлений фольклорных творческих коллективов.
Яркие наряды и звонкие голоса. Зрители подпевали и сами пускались в пляс. На площади организовали фотовыставку. В экспозиции — главные исторические вехи славного города.
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Для жителей подготовили мастер-классы по изготовлению памятных значков с изображением Красноармейска. Сувенир дарили на память.
Особую атмосферу празднику добавляли ростовые куклы, аквагрим, ярмарка и аттракционы. На торжественной части чествовали всех, кто сделал весомый вклад в развитие любимого города.
«Жители — это то, на что мы делаем акцент, на кого всегда обращаем внимание. Именно люди создают историю любого города», — отметил глава городского округа Пушкино Максим Красноцветов.
Среди участников торжественной части был Антон Ермолинский. Участник СВО, житель города смог поздравить земляков во время короткого отпуска.
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Пушкино
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