Подмосковье 25 мая 2023, 13:39 Мастер-классы и конкурсы проведут на детском фестивале в Истре в конце мая

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Детский фестиваль пройдет на сыроварне Олега Сироты в Подмосковье 27 и 28 мая. Для них устроят дискотеку, лабиринт из сена, мастер-классы и многое другое.

Праздник приурочили к международном Дню защиты детей. Для гостей подготовят дискотеку, аквагрим, мастер-классы по росписи пряников и глиняных игрушек и многое другое. Там будут продавать кондитерские изделия, лимонады, кукол ручной работы, игрушки и одежду. Свои товары представят местные фермерские хозяйства.

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Также на фестивале пройдет конкурс поделок. Для участия нужно принести свое изделие в магазины Истры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал уделить внимание качественному питанию школьников. По его мнению, эту тему нужно постоянно держать под контролем.

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