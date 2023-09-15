Подмосковье 15 сентября 2023, 14:25 Мастер-классы и ярмарки проведут в парках Подмосковья 16 сентября Министерство культуры и туризма МО

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Пленэры, мастер-классы, ярмарки и концерт пройдут на празднике «Живописный парк» в Подмосковье 16 сентября. Для гостей проведут фотовыставку, лекции, конкурсы и другие активности.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, в Дубне состоится ярмарка ремесленников и мастер-класс по плетению из села, в Красногорске организуют фотозону, а в Луховицах — пленэр и мастер-класс по созданию картин в стиле «Ошибан».

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В Ступине организуют конкурс букетов и ярмарку экопродуктов, в Можайске — фотовыставку и лекции по мировой художественной культуре. В Коломне состоится костюмированный бал-маскарад.

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