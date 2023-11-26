Подмосковье 26 ноября 2023, 21:59 Мастер-классы и химические эксперименты порадовали детей на стенде Подмосковья на выставке «Россия» Сергей Хакимов

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Дети посетили стенд Подмосковья на выставке «Россия» на ВДНХ. Им рассказали о сортировке мусора, показали интересные опыты и взяли интервью. Молодые посетители, а также их родители высоко оценили программу и поблагодарили организаторов.

Каждый день на стенде Московской области проходят разные активности не только для взрослых, но и для самых маленьких гостей. В эти выходные особой популярность пользовался мастер-класс «Невероятная физика и химия». Посетителям наглядно продемонстрировали на что способна современная наука.

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Ведущий научного мастер-класса Даниил Щербатюк рассказал, что провел для ребят различные эксперименты с красками-индикаторами, которые способны менять цвет прямо на глазах. Кроме того, во время эксперимента замораживали различные жидкости и смотрели, как испаряется жидкий азот.

«Это достаточно интересно, ведь с помощью таких опытов дети лучше понимают науку, как и что работает. Много раз были ситуации, когда ребенок подходил и говорил: „Профессор, я хочу быть таким же, как и вы, я хочу заниматься наукой“. Это очень-очень теплое чувство, когда ты понимаешь, что не зря отдал все эти эмоции, все свои знания», — добавил Даниил Щербатюк.

Сергей Хакимов Сергей Хакимов Сергей Хакимов Сергей Хакимов Сергей Хакимов

Дети по достоинству оценили программу и поделились своими впечатлениями. Так, Настя из Москвы отметила, что с удовольствием будет посещать уроки химии, которые начнутся у нее в следующем году.

«Было здорово! Я поняла, что в восьмом классе меня ждут очень интересные уроки химии, буду заниматься ей с удовольствием», — рассказала Настя.

Анастасия из подмосковного Краснознаменска приехала на выставку вместе с мужем Александром и сыном Светозаром, которому скоро исполнится 5 лет.

«Нам всем очень понравился мастер-класс. Светозар в восторге, спрашивал, хлопал в ладоши — искренние детские эмоции. <…> Это очень круто!», — поделилась Анастасия.

Сергей Хакимов Сергей Хакимов Сергей Хакимов Сергей Хакимов

Кроме того, для юных посетителей организовали мастер-класс «Экология и мы». В игровой форме им рассказали о пользе от вторичной переработки и сортировки мусора. На стенде установили специальные контейнеры, по которым дети раскладывали карточки в зависимости от типа отходов.

Также на стенде Подмосковья присутствовал корреспондент телеканала «360». Он взял интервью у детей и рассказал им, как правильно работать в кадре. Один из участников признался, что хочет работать репортером, когда вырастет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на открывшейся на ВДНХ выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

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