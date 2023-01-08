Подмосковье 08 января 2023, 18:46 Мастер-классы и экскурсия. На Бородинском поле традиционно отметили победу в Отечественной войне 1812 года

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Каждый год на Бородинском поле празднуют победу над наполеоновской армией в Отечественной войне 1812 года. Мероприятия проходят 7 января.

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В этом году праздник начался с того, что у Главного монумента российским воинам был зачитан манифест, изданный императором Александром, — «О принесении Господу Богу благодарения за освобождение России от нашествия неприятельского».

Руководство музея морозами не напугать, празднование исторического события проводят в любую погоду, рассказал директор военно-исторического музея-заповедника «Бородинское поле».

«В 2017 году был действительно лютый мороз, реально мы на себе почувствовали — в каких условиях французы бежали из России в 1812 году. Этот праздник мы не имеем права не праздновать. Это наша история, это наша гордость, это наши традиции. Поэтому в любую погоду — в град, в снег или дождь, в лютый мороз на Бородинском поле будет праздноваться этот праздник», — сказал директор военно-исторического музея-заповедника «Бородинское поле» Игорь Корнеев.

Для гостей праздника выступили реконструкторы объединения «Рекрутское депо», они рассказали о традициях армии и быте солдат того времени. Также для собравшихся провели мастер-класс по приготовлению солдатских щей.

«Солдаты в основном питались щами или кашами. Самые лучшие консервы — это сухари. Размочил — и очень вкусно, как мясо практически», — рассказал руководитель команды «Рекрутское депо» Андрей Исаев.

Дегустировать блюдо тоже нужно по-особому — деревянными ложками.

Также гостям мероприятия на Бородинском поле рассказали об артиллерийских принадлежностях армии. Как отметил солдат-фейерверкер первой легкой батарейной роты клуба «Пушкарь» Владимир Ковригин, самой главной проблемой артиллеристов был дождь.

«Для стрельбы были вот такие фитили. Он намокает, а значит, враг может победить, чтобы такого не случилось, использовался вот такой фонарик, где фитиль мог гореть в любую погоду около двух часов», — пояснил Владимир Ковригин.

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