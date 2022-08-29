Мастер-классы и экскурсии прошли на Дне открытых дверей в парке Реутова

День открытых дверей в парке, библиотеке и музее прошел в Реутове в минувшие выходные. Об этом рассказали в пресс-службе главы округа Станислава Каторова.

Гости парка, библиотеки и музея смогли принять участие в разных активностях — мастер-классах, шахматных турнирах и уроках английского языка. В музее провели экскурсии. Как рассказала начальник отдела культуры Реутова Анастасия Николаенко, каждое учреждение подготовило свою программу, а всего участие в празднике приняло 20 детских центров.

«К ежегодному событию присоединились культурно-досуговые учреждения, библиотеки, музей и учреждения дополнительного образования сферы культуры. В центральном парке тоже прошел День открытых дверей, который собрал больше 20 детских коммерческих центров и клубов, работающих на территории города», — рассказала она.

На мероприятии гости смогли записаться в кружки и поучаствовать в образовательных семинарах. Также в парке выступили молодые музыканты и прошли занятия по карате, айкидо и настольному хоккею.

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