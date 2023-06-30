Подмосковье 30 июня 2023, 11:01 Мастер-классы для учеников школ искусств пройдут на фестивале имени Чайковского в Подмосковье Музей-заповедник П.И. Чайковского

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На IX международном фестивале искусств имени Чайковского для учащихся ДШИ в Подмосковье пройдут музыкальные мастер-классы. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Преподаватели Московской государственной консерватории имени Чайковского и Российской академии музыки имени Гнесиных проведут мастер-классы по игре на флейте, фортепиано, саксофоне, трубе, скрипке, гитаре и баяне.

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Всего в мастер-классах примут участие 36 учащихся школ искусств из 16 округов Подмосковья.

Ранее во время ежегодного обращения к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что педагоги школ искусств получат доплаты.

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