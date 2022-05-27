Мастер-класс по выпечке хлеба провели в Котельниках для детей из ЛДНР

Мастер-класс по выпечке хлеба провели для детей из Донбасса в Котельниках. Ребята замешивали и раскатывали тесто под чутким руководством шеф-повара. Их не только научили делать хлеб, но и рассказали о подмосковном городе.

«Я узнала, как выпекать хлеб. Ту же косичку. Как делается тесто. Я люблю печь. Поэтому это было для меня очень интересно. Раскатывать его. Работать в новых обстоятельствах», — рассказала одна из участниц мастер-класса.

Для выпечки вкусного и качественного хлеба нужны не только определенные ингредиенты, оборудование и дровяные печи. По словам хозяина пекарни, все дело во времени.

«Секрет вкусного хлеба — это время. Потому что у хлеба главное, чтобы процесс закваски проходил не спеша. Потому что соотношение муки, воды и бактерий, которые есть в закваске, если ему дать время, он набирает вкус, который его делает необыкновенным», — поделился генеральный директор ООО «Биоброт» Александер Петер Альфред Курелла.

Пока пеклись косички, ребята угощались чаем с пирогами, а также делились впечатлениями. В это время глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин рассказал детям о городе и поделился собственными рецептами.

«Во-первых, мы всегда делаем интересными и познавательными встречи. Дети своими руками учатся что-то выпекать или что-то делать для приобщения к труду. Второе, это общение с людьми, которые имеют уже опыт работы в бизнесе. И многие ребята могут в дальнейшем пойти в наши предпринимательские классы», — отметил он.

Мероприятие приурочили ко Дню предпринимателя и к наступающему Дню защиты детей. Ребята получили подарки и косички, выпеченные собственными руками.