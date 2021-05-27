Мастер-класс по выпечке хлеба провели для детей в Котельниках

Мастер-класс по выпечке хлеба провели для детей в пекарне в Котельниках. Само мероприятие приурочено ко Дню предпринимателя и наступающему Дню защиты детей. Ребята получили подарки и выпеченные собственными руками косички. В мастер-классе принял участие и глава городского округа.

Минимальное количество оборудования и, конечно же, дровяные печки. Необходимые ингредиенты и хорошее настроение. Команда «Биоброт» делает качественный, полезный и вкусный хлеб.

«В Германии с хлебом — это целая культура. Немцы вообще считают, что они — мировой лидер по хлебу. Спорный вопрос, но мы, немцы, точно уверены в этом. И была идея сделать такой проект, чтобы привезти немецкую культуру. Мы не планировали хлеб продавать. Просто хотели сделать небольшую пекарню для себя, для друзей, чтобы были дровяные печки и чтобы было как раньше, как у бабушки», — говорит генеральный директор ООО «Биоброт» Александр Петер Альфред Курелла.

Источник фото: телеканал «360»

На мастер-классе Алекс поделился своим опытом с детьми. Ребятам раздали по кусочку подготовленного теста, а шеф-повар Алена Лунина подробно рассказывала, как с ним действовать дальше, как разрезать, раскатать и заплести косичку. Дети сразу включились в процесс.

«Мне понравилось очень, как мы пекли косички. Лепили, резали тесто. Мне все очень сильно понравилось. Я рад, что поучаствовал в этом мероприятии», — поделился участник мастер-класса Тимофей Корзенков.

Источник фото: телеканал «360»

Пока пеклись косички, счастливые и довольные ребята угощались чаем и пирогами, делились впечатлениями.

«Уникальное мероприятие, когда наши руководители предприятий и субъектов бизнеса могут с детьми своими руками испечь хлеб, чтобы это было занятно и познавательно. И детям приятно, и нашим предпринимателям», — сказал глава г. о. Котельники Сергей Жигалкин.

Весь выпеченный за сегодня хлеб будет передан в котельнический храм Казанской иконы Божьей Матери.