Мастер-класс по выпечке хачапури провели для пенсионеров в Котельниках | 360°

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Мастер-класс по выпечке хачапури провели для пенсионеров в Котельниках

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В Котельниках провели мастер-класс по выпечке хачапури для участников «Активного долголетия». Мероприятие было приурочено ко Дню пожилого человека.

Мегрельское хачапури — круглая лепешка, начиненная сыром сулугуни. Это классическая и, пожалуй, самая популярная версия грузинского блюда. Этот пирог — беспроигрышный вариант для любого застолья. Главное, чтобы сыр был хорошим, а тесто — нежным. Под чутким руководством шеф-повара Нестан лепешки получились у всех участников мастер-класса. А ведь для многих приготовление такой выпечки стало дебютом.

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«Хачапури я не готовила, к сожалению. Готовила другие, у меня пять внучек. Понадобится, в жизни это все понадобится. Очень хорошо, что у нас „Активное долголетие“ такие мероприятия проводит», — сказала участница мастер-класса Зоя Хуснетдинова.

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Пока выпекались хачапури, участницы мастер-класса могли пообщаться и с главой округа Сергеем Жигалкиным.

«Важнее всего — это личное общение, где за круглым столом, за чашкой чая можно поговорить с нашими пожилыми людьми. Узнать, чем они живут, какие у них проблемы, какие у них есть вопросы по нашему городу. И, соответственно, дать все ответы», — сказал глава г. о. Котельники Сергей Жигалкин.

Когда хачапури допеклись, участницы мастер-класса смогли сразу продегустировать свои кулинарные шедевры.

Пенсионеры

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