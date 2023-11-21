Подмосковье 21 ноября 2023, 17:34 Мастер-класс по вязанию провели для пенсионеров в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Пенсионеры из Химок дали мастер-класс по вязанию. Все, что удалось изготовить на уроке, участники отправят в качестве гуманитарной помощи в зону СВО.

Мероприятие стало частью проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия».

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«Наши пенсионеры вяжут и шьют различные вещи для солдат, которые сейчас находятся в зоне СВО. Носки, шапки, шарфы и многое другое они передают бойцам вместе со своим душевным теплом и любовью. Я надеюсь, что такие инициативы будут развиваться и привлекать все большее число жителей, готовых помогать защитникам на передовой», — говорит муниципальный депутат Ирина Спирина.

Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» принимает гуманитарную помощь по адресу: улица 9 Мая, 18б. Оказать поддержку бойцам можно также в отделении партии «Единая Россия» по адресу: улица Кирова, дом № 19. Телефон горячей линии: 8 (495) 793-09-88.

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