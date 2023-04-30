Подмосковье 30 апреля 2023, 18:56 Мастер-класс по виртуальной реальности прошел в Мытищах

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Мастер-класс по виртуальной реальности прошел в мытищинском филиале Российского университета кооперации (РУК). Студенты приняли участие в VR-квесте «Крузенштерн. Кругосветка Надежды».

«Мы часто обращаемся к историческим проектам. В первую очередь потому, что не так много отечественных продуктов, которые освещают какие-то исторические события нашей страны, нашего отечества. Во-вторых, в целом сама кругосветка — очень знаковое событие в истории российского мореплавания и в целом», — рассказал сценарист VR-проектов МИА «Россия сегодня» Артем Буфтяк.

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Участники игры погрузились в атмосферу кругосветного путешествия известных русских мореплавателей Ивана Федоровича Крузенштерна и Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена. О сложностях создания подобных проектах, а также преимуществах и особенностях работы в сфере VR студенты ознакомились на лекции разработчиков квеста.

«Уже сегодня наши ребята создают свои игры, умеют создавать сайты, их оформлять. Они востребованы на рынке. Через новые форматы и новые технологии мы хотели бы вовлекать именно в те сферы, которые сегодня максимально востребованы», — отметил проректор по социальной работе и молодежной политике Российского университета кооперации Иван Дзюбан.

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