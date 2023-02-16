Подмосковье 16 февраля 2023, 10:08 Мастер-класс по вальсу прошел для школьников в Воскресенске

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Мастер-класс по вальсу прошел для школьников во дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске. Мероприятие реализовали благодаря Пушкинской карте, с ней занятия для ребят проходят бесплатно.

Педагог Валерия Плотникова занимается бальными танцами больше 15 лет. Она уверена, что научить вальсировать можно любого ученика, было бы желание.

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«[Учимся] с помощью примеров из жизни. Движение по кругу представляем из математики: у нас окружность, должен сохраняться радиус, то есть расстояние, на котором они должны двигаться. И они понимают. Это помогает им сконцентрироваться на том, что делать», — рассказала педагог по бальным танцам дворца культуры «Юбилейный» Валерия Плотникова.

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Старшеклассники приходят на мастер-класс, чтобы научиться вальсу у профессионалов и подготовиться к выпускному балу.

«Последние звонки, выпускные — это стандартные мероприятия, которые проходят в образовательных учреждениях. Детки <…> танцуют вальс выпускников, и спрос на эти мероприятия очень сильно возрос», — рассказала художественный руководитель дворца культуры «Юбилейный» Юлия Карпушкина.

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