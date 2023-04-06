Подмосковье 06 апреля 2023, 15:36 Мастер-класс по тактической медицине прошел в Истре

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Бесплатный мастер-класс по тактической медицине прошел в Истре. Участников научили оказывать первую помощь при ранении на поле боя или во время аварии.

Опытные инструкторы показали на мастер-классе как действовать во время критических ситуаций. Организаторы уверены, что эти знания будут полезны как военнослужащим, так и гражданскому населению.

Участники мастер-класса узнали, как сделать базовую сердечно-легочную реанимацию, наложить повязку и формировать индивидуальную аптечку. Навыки оказания помощи себе и товарищам отрабатывали в смоделированных условиях боевых ситуаций. Приемы первой помощи с использованием подручных средств опробовали друг на друге и на манекенах.

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