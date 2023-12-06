Подмосковье 06 декабря 2023, 14:14 Мастер-класс по тайскому боксу для жителей с ОВЗ прошел в Серпухове Гореловский Валерий

Читать 360tv в

Мастер-класс для людей с ОВЗ по тайскому боксу прошел в Серпухове. его провели руководитель клуба «Кремень» спортшколы «Зубренок», чемпион мира Дильшод Мирзаев и его помощники.

Как рассказала начальник окружного управления социального развития № 17 Мария Костова, чемпион регулярно проводит уроки для подопечных социальных центров. Занятия проводили для детей из семейного центра, учатсников клуба «Активное долголетие» и других.

Реклама

«Из социального центра „Серпуховский“ мы привезли 13 человек с ОВЗ от 18 до 40 лет, которых в честь Дня волонтера чемпионы мира познакомят с основами тайского бокса», — рассказала она.

После мастер-класса участники получили в подарок брендированные футболки клуба и памятные медали.

«Мне, как руководителю и спортсмену, очень приятно проводить подобные акции, потому что с людьми с ОВЗ тоже кто-то должен заниматься. Моя команда всегда готова поддержать инициативы службы социального развития Серпухова», — поделился спортсмен.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».