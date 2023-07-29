Подмосковье 29 июля 2023, 21:44 Мастер-класс по стринг-арту состоялся в Звездном Городке Фото: unsplash.com

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Вооружившись молоточками, гвоздями, нитками и дощечкой, жительницы Звездного Городка пришли на мастер классу по стринг-арту, чтобы создать свой незабываемый шедевр. У родителей Елены Беловой скоро годовщина свадьбы. Для них она «вышивает» сердце.

«Очень интересно. Такого опыта я еще не имела в жизни. И честно говоря, не думала, что у меня получится, но интересный опыт на самом деле. Правда трудно — рука устает», — сообщила участница мастер-класса Елена Белова.

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Стринг-арт, или изонить — это техника, в которой изображение создают из цветных нитей, переплетая их между собой и закрепляя на твердом основании. Этот процесс можно сравнить с вышивкой и работой на ткацком станке. Нити особым образом наматывают на гвозди, получая рисунок. Это занятие полюбили за простоту исполнения, простор для воплощения творческих идей и необычную форму.

«Мастер-класс про то, что современная женщина не только воспитывает детей, не только справляется со своими семейными обязанностями, строит карьеру, но и запросто может взять молоток и отремонтировать все, что нужно», — заявила руководитель художественно-оформительской мастерской Дома космонавтов Анна Ионова.

Мастер-класс проводится в рамках ежегодного Арт-девичника. Что может лучше в выходной день, считают организаторы, чем встретиться с подругами и в приятной дружеской атмосфере заняться творчеством.

«Серию арт-девичников мы запустили еще в прошлом году. Это такое уникальное мероприятие, на котором девочки, девушки, женщины могут встретиться на одной площадке и вместе не только побеседовать, рассказать о жизни, о своих последних новостях, но и вместе заняться творчеством, что немаловажно в современном мире», — рассказала организатор мероприятия Светлана Колтовских.

Во время мастер-класса ни один маникюр не пострадал. Все остались довольными, получив помимо эстетического удовольствия и приобретения базовых навыков по созданию картин в технике стринг-арт. Приятным бонусом для участниц стал розыгрыш зефирного букета от Галины Кузьминой.

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