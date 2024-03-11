Подмосковье 11 марта 2024, 10:43 Мастер-класс по стилю провели для мам детей с ОВЗ в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Читать 360tv в

Благотворительная акция прошла в Солнечногорске. Профессиональные стилисты сделали прически и макияж мамам пациентов отделения реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Мастер-класс по созданию вечернего образа приурочили к празднованию 8 Марта. Его провели по инициативе местного отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и благотворительной организации «Добрые люди».

Реклама

«Мы хотели разбавить будни мамочек, у которых особенные детки: собрать их вместе, подарить приятный подарок и весеннее настроение», — рассказала организатор волонтерского движения «Добрые люди» Виолетта Байракдар.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

После для участниц встречи провели чаепитие и фотосессию. Вскоре их портреты украсят стены реабилитационного отделения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».