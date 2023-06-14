Подмосковье 14 июня 2023, 09:01 Мастер-класс по старинному письму прошел в парке Мира в Мытищах

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Каждую субботу сотрудники Мытищинского историко-художественного музея проводят в парке Мира мастер-классы. Последний был посвящен старинному письму.

Цель таких мастер-классов не просто научить новому, а погрузиться в процесс, увлечь участников интересными фактами из истории. В этот раз участники познакомились с историей письменности на Руси.

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«Мы предлагаем порисовать, раскрасить затейливую буквицу. Дети, которые уже умеют писать, пишут пословицы и скороговорки», — рассказала экскурсовод Мытищинского историко-художественного музея Лидия Кувшинникова.

Принять участие в мастер-классе мог любой желающий, независимо от возраста и умений. Все рисунки участники могли забрать с собой.

В ближайшее время сотрудники музея планируют провести мастер- классы по цианотипии и скетчингу.

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