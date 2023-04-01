Подмосковье 01 апреля 2023, 12:43 Мастер-класс по старинной вышивке провели для участниц «Активного долголетия» в Серебряных Прудах Министерство социального развития Московской области

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Основы и техники мережки изучили участницы «Активного долголетия» на мастер-классе в Серебряных Прудах. Рукодельницам показали, как украсить салфетку этой необычной старинной вышивкой.

Мережка — это уникальный способ вышивки, выполненный путем выдергивания нитей из ткани. С помощью этой техники можно создавать красивые узоры на одежде и белье. На мастер-классе в Серебряных Прудах участники изготовили декоративную салфетку.

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В Министерстве социального развития Подмосковья рассказали, что число участников «Активного долголетия» уже превысило 240 тысяч человек. Только в марте к проекту присоединились 10,5 тысячи новых участников.

Актуальное расписание активностей публикуется на портале «Активное долголетие». Для пенсионеров разработана масштабная программа бесплатных мероприятий, в числе которых мастер-классы, спортивные тренировки, экскурсии и многое другое. Проект реализуется в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева.