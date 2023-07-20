20 июля 2023, 14:30
Мастер-класс по созданию цветочных композиций провели в Мытищах
Мастер-класс по созданию цветочных композиций провели в деревне Пирогово городского округа Мытищи. Занятие прошло в Доме культуры.
Участникам рассказали, как правильно подбирать цветовую гамму и какие сорта цветов дольше держатся вместе. Лучшие букеты представили на выставке «Цветочный рай».
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Напомним, в регионе работает клуб «Активное долголетие». Его участниками могут стать женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Инициативу создания проекта поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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Мытищи
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