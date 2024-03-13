Подмосковье 13 марта 2024, 11:27 Мастер-класс по росписи пряников провели в школе № 2 Волоколамска на «Неделе добрых дел» Волоколамская СОШ №2

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Ребята из 4 «Г» класса волоколамской школы № 2 присоединились к акции «Неделя добрых дел» и раскрасили пряники. Лакомства отправят участникам СВО из Волоколамского округа.

Школьники с большой ответственностью отнеслись к заданию. Вместе с педагогами они вспомнили, что такое доброта и какие поступки можно считать бескорыстными. Поговорили о том, кто нуждается в помощи и как ее оказывать.

Волоколамская СОШ №2 Волоколамская СОШ №2 Волоколамская СОШ №2 Волоколамская СОШ №2 Волоколамская СОШ №2

Украшенные пряники ребята передадут в пункт сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО из Волоколамского округа. Ребята постарались, чтобы угощения порадовали военных не только вкусом, но и внешним видом, вложив в творчество свои доброту и заботу.

На мероприятии присутствовала муниципальный координатор советников по воспитанию Волоколамского городского округа Ирина Шувалова. Она подарила школьникам настольные игры и поблагодарила за активность.

Акция «Неделя добрых дел» стартовала в Подмосковье 11 марта. В ее рамках школьники изготовят открытки и напишут письма бойцам, а также изготовят маскировочные сети и другие полезные вещи для нужд фронта.

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