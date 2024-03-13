Подмосковье 13 марта 2024, 16:29 Мастер-класс по росписи пряников прошел в школе № 4 в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Ученики школы № 4 в Солнечногорске приготовили пряники для бойцов специальной военной операции. Кулинарный мастер-класс прошел в рамках «Недели добрых дел», старт которой дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Ребята приготовили более 100 пряников, украшенных росписью из глазури со словами «С любовью» и «За мир». Доставкой угощений на передовую займутся волонтеры.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«В рамках региональной акции „Неделя добрых дел“ солнечногорские ребята помогают в изготовлении маскировочных сетей и блиндажных свечей, пишут письма бойцам и расписывают пряники. Уверен, что такая поддержка наших детей улучшит настроение и поднимет дух бойцов», — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Акция «Неделя добрых дел» продлится в школах региона до 15 марта.

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