Подмосковье 14 марта 2024, 18:01 Мастер-класс по росписи пряников прошел для учащихся гимназии № 4 в Лыткарине на «Неделе добрых дел» МОУ гимназия № 4

Читать 360tv в

Учащиеся гимназии № 4 в Лыткарине вместе с учителями и активистами «Движения первых» присоединились к «Неделе добрых дел». Акция проходит с 11 по 15 марта.

В гимназии организовали мастер-класс по росписи пряников и печенья для бойцов СВО, а также участников клуба «Активное долголетие». Кондитерские изделия украсили пищевыми красителями.

Реклама

Организаторы отметили, что школьники с трепетом отнеслись к акции и вложили в свой труд частичку души.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил школьников, которые не оставили без внимания «Неделю добрых дел». В рамках акции дети пишут письма бойцам СВО и плетут маскировочные сети.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».