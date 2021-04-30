Мастер-класс по росписи пасхальных яиц провели в клубе «Активное долголетие» в Раменском

Участников клуба «Активное долголетие» в Раменском научили расписывать пасхальные яйца. К мастер-классу присоединился и глава городского округа Виктор Неволин.

Глава Раменского отобразил свое видение Гжельского народного художественного промысла.

Источник фото: телеканал «360»

Причудливые линии, цветы, птицы, листья — каждый из участников мастер-класса старался внести что-то свое. Именно в этом суть Гжельской росписи.

Источник фото: телеканал «360»

«В самой истории очень много мастеров, которые ее придумывали. И каждый вносил в роспись свою мысль. И даже студент, когда расписывает, когда делает копии, когда повторяет, он все равно привносит что-то свое. У каждого мастера своя рука, своя кисть и свои мысли», — рассказала преподаватель мастер-класса Алена Шепельская.

Источник фото: телеканал «360»

Также членам клуба «Активное долголетие» рассказали об истории праздника.

«Те люди, которые сегодня участвуют, они имеют багаж и опыт жизненный. Многие из них жили в разные периоды времени. И даже в те времена, когда тайно крестили детей. И сегодня такая свобода дана многим. Которые могут исповедовать Христа, которые могут спокойно приходить в „Активное долголетие“ и не стесняться говорить о том, что они верят, что они ждут Пасху, что радуются празднику», — отметил глава Раменского Виктор Неволин.

Источник фото: телеканал «360»

А сделанный своими руками подарок на Пасху участники мастер-класса смогут подарить родным и близким.