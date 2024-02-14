14 февраля 2024, 15:34
Мастер-класс по рисованию углем провели в гимназии №7 в Подольске
Один из лучших портретистов России Сергей Марченко провел мастер-класс для подольских школьников. Ребята из гимназии № 7 учились рисовать углем.
В Минобре Подмосковья рассказали, что Марченко известен своими портретами, на которых он изображает военных, героев СВО, военных медиков, механиков и других специалистов. В работе мастер использует уголь, привезенный из Донбасса, и крафтовую бумагу.
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На уроке художник показал ученикам этапы создания портрета. Образ писал с жены военнослужащего, который недавно получил звание «Героя России» за подвиги на СВО.
«Было очень волнительно оказаться на сцене среди стольких глаз. Но, как только вышла, перестала волноваться и чувствовала себя комфортно. В зале сидела дочка Милена, поддерживала меня», — поделилась впечатлениями Людмила Сергеевна.⠀
Готовый портрет женщина забрала себе на память.
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Подольск
Школьники
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