Подмосковье 14 февраля 2024, 15:34 Мастер-класс по рисованию углем провели в гимназии №7 в Подольске Министерство образования МО

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Один из лучших портретистов России Сергей Марченко провел мастер-класс для подольских школьников. Ребята из гимназии № 7 учились рисовать углем.

В Минобре Подмосковья рассказали, что Марченко известен своими портретами, на которых он изображает военных, героев СВО, военных медиков, механиков и других специалистов. В работе мастер использует уголь, привезенный из Донбасса, и крафтовую бумагу.

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На уроке художник показал ученикам этапы создания портрета. Образ писал с жены военнослужащего, который недавно получил звание «Героя России» за подвиги на СВО.

Министерство образования МО Министерство образования МО Министерство образования МО Министерство образования МО Министерство образования МО

«Было очень волнительно оказаться на сцене среди стольких глаз. Но, как только вышла, перестала волноваться и чувствовала себя комфортно. В зале сидела дочка Милена, поддерживала меня», — поделилась впечатлениями Людмила Сергеевна.⁣⁣⠀

Готовый портрет женщина забрала себе на память.

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