Подмосковье 23 декабря 2022, 12:21 Мастер-класс по приготовлению пиццы провели для детей мобилизованных в Химках Pixabay

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Занятие прошло в местной пиццерии «Da Lorenzo» для ребят, чьих отцов мобилизовали, а также для детей из Донбасса. Шеф-повар Александро раскрыл секрет тончайшего теста и помог приготовить угощение.

Дети строго следовали технологии приготовления пиццы, но с начинкой могли пофантазировать. По словам мамы одного из участников мастер-класса Виктории Изерской (семья приехала в Подмосковье из Донбасса), такие мероприятия помогают не только детям, но и взрослым. На занятиях у родителей была возможность познакомиться, получить положительные эмоции и поддержку.

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«Мы регулярно проводим подобные мастер-классы: и для малообеспеченных семей, и для детей с ограниченными возможностями здоровья, и для ребят из социального координационного центра. В этот раз провели для детей из семей мобилизованных и из Донбасса», — говорит владелица пиццерии Марина Эйслер.

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Заместитель главы городского округа Химки Игорь Панчук вручил участникам занятий сладкие новогодние подарки.

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