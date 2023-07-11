Подмосковье 11 июля 2023, 08:39 Мастер-класс по плетению венков из ромашек прошел на Фонтанной площади в Ногинске

Читать 360tv в

День семьи, любви и верности отпраздновали на Фонтанной площади в Ногинске. Там прошел концерт и мастер-класс по флористике. Так, гостей праздника научили плести венки из ромашек.

Ромашка — символ праздника семьи и почитания Петра и Февронии. На Фонтанной площади Ногинска этих цветов было очень много. Директор по развитию «Атлант-Парк» Павел Волнов для мастер-класса по плетению венков собрал ромашки на одном из полей Богородского округа.

Реклама

«Совместно с Анной из дома культуры „Глухово“, это ее предложение, <…> вооружившись ножницами и мешком для ромашек, поехали в поле и сами их собирали», — поделился Павел.

На плетение одного венка у начинающих уходит до 15 минут. У тех, кто имеет это делать — до восьми. Процесс не простой, но увлекательный.

Волонтеры также показали, как сделать цветок из бумаги. Гости праздника оставили на мольберте пожелания для участников спецоперации.

Сотрудники студии праздников «Карамелия» украсили ромашками лица ребят. После юные жители Богородского округа поучаствовали в мастер-классе по составлению композиций из хризантем и гипсофил. Во время процесса ребятам помогала хозяйка студии цветов «Гранат» Елена Долгова.

Весь вечер на площади звучали песни о любви.

Каждую субботу на фонтанной площади проходят вечера, посвященные определенным праздникам. Следующая тема — творческий вечер Активного долголетия.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».