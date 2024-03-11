Подмосковье 11 марта 2024, 16:12 Мастер-класс по плетению маскировочных сетей прошел в школе № 21 в Ногинске Телеканал «360»

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Социальная акция «Неделя добрых дел» стартовала в школах Подмосковья. В центре образования № 21 в Ногинске для ребят провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей.

Школьники вместе с наставниками из организации «Богородские берегини» освоили самые простые виды плетения маскировочных сетей. Акция продлится до 15 марта, так что до конца недели ребята закончат эту работу.

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Готовую маскировку передадут в Управление образования администрации Богородского округа, а после отправят в зону специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о начале «Недели добрых дел» во всех школах региона.

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