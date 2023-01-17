Подмосковье 17 января 2023, 17:43 Мастер-класс по пластилинографии прошел для детей-инвалидов в Пушкинском округе

Читать 360tv в

Мастер-класс по пластилинографии прошел в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Пушкинский» для детей-инвалидов и ребят с ОВЗ. Арт-терапия прошла для маленьких участников и их родителей.

Занятие по лепке провела педагог-психолог, специалист по реабилитации Светлана Ляне. Она отметила, что работа в паре с родителем придает ребенку уверенность в себе, что очень важно для детей. Сама методика пластилинографии очень эффективна — она дает возможность достичь ряда важных в развитии детей целей без лишнего напряжения.

Реклама

«В таком добром и уютном сотворчестве мы проработали мелкую и крупную моторику рук, память и внимание. Работа шла по образцу, то есть это была лепка со смыслом, что особенно важно для достижения развивающего эффекта», — рассказала Светлана Ляне.

Реклама

Директор КЦОСиР «Пушкинский» Артем Савин отметил, что лепка развивает творческий потенциал детей, их коммуникативные навыки, а также способствует личностному росту.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».