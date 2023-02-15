Подмосковье 15 февраля 2023, 18:10 Мастер-класс по оригами провели для детей из онкодиспансера Подмосковья Фото: Ирина Мальцева

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Мастер-класс по оригами и научное шоу с необычными экспериментами провели для пациентов детского отделения Московского областного онкологического диспансера в международный день детей, больных раком.

Врачи отметили, что позитивные эмоции, которые ребята получили во время представления, положительно скажутся на лечении. Отмечается, что подобные праздники, включая мастер-классы, проводятся в медучреждении регулярно.

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«Наши дети не могут себе позволить сходить в театр, зоопарк, на детский утренник, поэтому стараемся максимально обеспечить их какими-то развлечениями в наших стенах», — сказала главный детский онколог Московской области Евгения Инюшкина.

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В детском отделении онкологии МООД проходят лечение 50 детей. Ежегодно сюда поступает около 200 ребят до 18 лет со злокачественными новообразованиями.

«Мне так понравилось! Эксперименты были крутые. Больше всего понравилось, как менялись цвета. Я никогда такого не видела», — сказала пациентка Ангелина.

Вместе с детьми шоу посетили и их родители, которые признались, что мероприятие помогло им отвлечься от плохих мыслей.

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